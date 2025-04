Veja filmes e séries sobre o Papa e o Vaticano que vale a pena assistir

Ao longo dos anos, produções cinematográficas e televisivas tiveram as figuras do Papa e do Vaticano como inspiração para seus projetos audiovisuais. Um exemplo recente e bastante famoso é o filme Conclave, que concorreu ao Oscar de 2025.

Com a morte de Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, ocorrida na madrugada de segunda-feira, 21, aos 88 anos, a reportagem de IstoÉ Gente selecionou filmes e séries sobre o Papa e o Vaticano. São produções que exploram seu lado humano, religioso e, claro, também o aspecto fictício dos assuntos relacionados ao catolicismo. Confira abaixo!

João Paulo II (2005) – Filme Nesta produção estrelada por John Voight e Christopher Lee, acompanhamos a vida de Karol Wojtyla, que, mais tarde, se tornaria o Papa João Paulo II.

Anjos e Demônios (2009) – Filme Adaptação do livro de Dan Brown e com Tom Hanks de volta ao papel de Robert Langdon, após O Código Da Vinci. Desta vez, Langdon embarca em uma corrida contra o relógio para decifrar os segredos dos Illuminati, um antigo grupo que pretende atacar o Vaticano.

Habemus Papam (2011) – Filme Mais um filme focado no conclave dentro do vaticano, mas aqui o eleito a novo Papa tem uma crise de pânico após o processo e se recusa assumir o cargo. É quando um terapeuta é convocado para ajudar. Também com um ator italiano, Nanni Moretti, no papel central.

O Papa do Povo (2015) – Filme

A história da vida do Papa Francisco antes da sua eleição, desde que descobriu a sua vocação, nos dias complicados da ditadura militar na Argentina até assumir o cargo de Sumo Pontífice. Com Rodrigo de la Serna, de Diários de Motocicleta, no papel principal.

The Young Pope (2016) – Série The Young Pope é uma série de sátira de apenas uma temporada e com 10 episódios. Ela é estrelada por Jude Law e conta a história fictícia do Papa Pio XIII, um novo Papa radical e contra diversos conservadorismos da igreja católica.

Dois Papas (2019) – Filme Com Anthony Hopkins e Jonathan Pryce, o filme dramatiza a sucessão do Papa Bento XVI para o Papa Francisco, agora recém-falecido. O longa, inclusive, é dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, diretor de Cidade de Deus.

The New Pope (2020) – Série The New Pope seria uma segunda temporada de The Young Pope, mas foi tratada como uma série separada, apesar de trazer de volta alguns personagens. Ela é estrelada por Jude Law, reprisando seu papel de Papa Pio XIII, desta vez ao lado de John Malkovich, como o Papa João Paulo III, novo titular do cargo.

O Sequestro do Papa (2023) – Filme A história de Edgardo Mortara, um jovem judeu batizado secretamente, que foi tirado à força de sua família para ser criado como católico. A luta de seus pais tornou-se uma batalha política contra o papado e pela unificação italiana. Estrelado por Leonardo Maltese, jovem ator italiano.

O Exorcista do Papa (2023) – Filme Retrato de uma figura da vida real Padre Gabriele Amorth, um padre que atuou como exorcista-chefe do Vaticano e que realizou mais de 100.000 exorcismos em sua vida, até seu falecimento, em 2016. Com Russell Crowe no papel principal e com ares de terror.