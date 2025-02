Veja fantasias de Carnaval inspiradas em Fernanda Torres e no Oscar

Mais uma vez, o brasileiro usou bom humor, muita criatividade e o amor pelo nosso país para curtir o Carnaval de 2025. Neste ano, com a premiação do Oscar marcada para o próximo domingo, dia 2, os foliões apostaram nas fantasias de Carnaval para homenagear as indicações da atriz Fernanda Torres e o filme ‘Ainda Estou Aqui’.

A fantasia de Fernanda Torres é uma das mais pesquisadas no aplicativo de marketplace Shopee, segundo uma pesquisa divulgada pela marca. O levantamento foi feito com base nas buscas realizadas por internautas durante 45 dias, entre janeiro e fevereiro, registrando um aumento de mais de 40 vezes nas últimas semanas.

Inspiradas na atriz no filme ‘Ainda Estou Aqui’, as fantasias incluem máscaras, camisas estampadas com seu rosto ou trajes que remetem a personagens marcantes de sua trajetória artística, como Vani, de “Os Normais”, e Fátima, de “Tapas e Beijos”, ambos do Globoplay. Além disso, há a faixa com a frase “A vida presta”, dita por Fernanda ao ser indicada ao Oscar.

No dia 2 de março, domingo de carnaval, que também será marcado pela transmissão do Oscar, a previsão é de mais um evento em sua homenagem: o Bloco de Carnaval Sem Rival: Totalmente Premiada, que acontecerá em frente ao Teatro Rival Petrobras, próximo à Cinelândia.

Veja as fotos das fantasias em homenagem a Fernanda Torres: