Veja detalhes de avião de luxo em que Ana Furtado e Boninho voltaram do Japão

A apresentadora Ana Furtado e o seu marido, Boninho, voltaram de uma viagem ao Japão na segunda-feira, 6. Em suas redes sociais, Ana mostrou detalhes do luxuoso avião em que embarcou.

O voo contava com uma grande tela para assistir filmes, além de penteadeira, bar com bebidas e até um armário para as roupas. Ela também mostrou que ganhou binóculos para apreciar a vista.

A apresentadora e o diretor de televisão estavam em um voo Emirates, de primeira classe. No site, passagens para o trecho de São Paulo para Tóquio, nessa modalidade, custam cerca de R$ 60 mil. A companhia garante que o voo é a experiência “mais próxima o possível de ter o seu próprio jato particular”.

O serviço é o mesmo que Ana Maria Braga utilizou para a sua viagem em Dubai, considerado a melhor experiência primeira classe em 2020 no TripAdvisor. Segundo o site da companhia, a experiência conta com suíte privativa, cama horizontal, refeições gourmet e até um “spa de banho”.

Como é a viagem de primeira classe da Emirates

Em dezembro de 2022, o Estadão explicou como é a experiência de primeira classe da Emirates. Tomar banho a uma altitude de 10 mil metros é um dos serviços exclusivos oferecidos para os clientes. No avião A380, que faz a rota entre São Paulo e Dubai, são dois banheiros com chuveiros disponíveis para os 14 passageiros. É só agendar a hora do banho com a equipe de comissários. O piso do banheiro é aquecido e os cosméticos incluem perfume da marca italiana Bulgari.

Os assentos da primeira classe são de couro e possuem um pequeno frigobar individual. Os travesseiros são de plumas e, para dormir, o passageiro também recebe pijamas com uma tecnologia que mantém a pele hidratada durante o voo. Atrás do assento, há um pequeno guarda-roupa com espaço para pendurar a roupa em cabides.

O passageiro ainda tem direito a internet gratuita, motorista para buscá-lo e deixá-lo em casa (incluindo em São Paulo), além de acesso a um lounge, com sofás, TV de 55 polegadas e bar.

No cardápio, caviar (servido com colher de madrepérola para preservar o sabor), camarão, vieiras e bacalhau. Entre as bebidas, estão 12 opções de coquetéis, vodcas russa e polonesa, uísque 21 anos e cerveja, além de vinhos cuja garrafa pode custar milhares de reais – como o champanhe Dom Pérignon Vintage 2003 – Plénitude 2. Para comparação, na executiva, o champanhe é Veuve Clicquot Yellow Label NV, que custa ao redor de R$ 400. A executiva também oferece outras cinco opções de vinho, enquanto na primeira são dez.

Assim como nas primeiras classes das outras empresas, as refeições são servidas quando o passageiro quer. A passagem de São Paulo para Dubai, ida e volta, sai por cerca de R$ 80 mil, de acordo com pesquisa feita pela reportagem no site da companhia.