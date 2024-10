Veja como consultar o local de votação por zona e seção

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/10/2024 - 7:00 Para compartilhar:

O segundo turno das eleições municipais está previsto para acontecer neste domingo, 27. Os votantes podem consultar os locais de votação e demais informações pela internet. Veja como:

+ Eleitores não podem ser presos a partir desta terça-feira

e-Título

O aplicativo do título digital pode ser baixado gratuitamente por todos os celulares que utilizam os sistemas operacionais iOS (iPhone) e Android. O usuário deve preencher os dados para se identificar e abrir a aba “onde votar” – que informa a seção, zona e local de votação.

Site do TSE

Na seção “Autoatendimento Eleitoral” do site do Tribunal Superior Eleitoral, o votante deve ir até o tópico “8 – onde votar”. Após inserir nome, número do título ou CPF – além do nome da mãe e data de nascimento – todas as informações do local e zona de votação ficarão disponíveis.

Telefone

A Central de Atendimento ao Eleitor, do TRE-SP, oferece atendimento por telefone por meio do número 148.