Veja as primeiras fotos de Clara, filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda

Na tarde desta quarta-feira, 25, o cantor Zezé Di Camargo e sua esposa, Graciele Lacerda, compartilharam as primeiras fotos do nascimento de Clara, primeira filha do casal, que veio ao mundo na manhã de hoje.

“Como tudo em nossas vidas tem a hora certa de acontecer, nunca foi no nosso tempo, mas sim no tempo perfeito de Deus. Clara decidiu antecipar sua chegada e veio ao mundo no dia em que Jesus nasceu, mais uma prova de sua conexão com Deus. Para nós, é certamente o presente que o Pai Celestial enviou para nossas vidas”, disse Graciele nas redes sociais.

Nas imagens, Zezé e Graciele aparecem chorando. “Após seis tentativas de FIV, muitas lágrimas e lutas, hoje o choro é de alegria e gratidão a Deus.”

Clara, que estava prevista para nascer no começo de janeiro, é a primeira filha de Graciele Lacerda, que passou por diversas tentativas de fertilização in vitro antes de conseguir engravidar da menina. Já Zezé Di Camargo é pai de Wanessa, Camilla e Igor, frutos do casamento que teve com a empresária Zilu Godói.