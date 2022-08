Veja as opções do elenco do Botafogo após o fechamento da janela

Parceria Lance & IstoÉ 16/08/2022 - 7:30 Compartilhe

O elenco do Botafogo passou por mudanças. Foram dez chegadas na janela de transferências, que se encerrou nesta segunda-feira. O técnico Luís Castro, que bateu na tecla da necessidade de reforços durante alguns jogos da temporada, recebeu nomes para o elenco.





Agora, contando com jogadores que podem ir e vir do time sub-23 de acordo com a necessidade, o plantel conta com 39 peças. Vale ressaltar que o número ainda pode diminuir: a janela europeia ainda está aberta – Barreto, por exemplo, tem conversas para defender o RWD Molenbeek, clube de John Textor na Bélgica.

O LANCE! mostra todas as opções que o treinador Luís Castro conta no clube de General Severiano.

Goleiros: Douglas Borges, Gatito Fernández, Igo Gabriel* e Lucas Perri;

Laterais-direito: Daniel Borges, Rafael e Renzo Saravia;

​Laterais-esquerdo: Carlinhos, DG*, Fernando Marçal e Hugo

​Zagueiros: Adryelson, Joel Carli, Kanu, Lucas Mezenga*, Philipe Sampaio e Victor Cuesta;

​Volantes: Barreto, Danilo Barbosa, Del Piage, Kayque, Luís Oyama, Patrick de Paula e Tchê Tchê;

Meias: Eduardo, Gabriel Pires, Jacob Montes, Lucas Fernandes e Lucas Piazon;

Pontas-direito: Gustavo Sauer e Vinícius Lopes;

Pontas-esquerdo: Diego Gonçalves, Jeffinho, Luís Henrique, e Victor Sá;

Atacantes: Erison, Junior Santos, Matheus Nascimento e Tiquinho Soares

* Podem ser chamados pelo time sub-23 eventualmente

