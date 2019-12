Veja as exposições que acontecerão na Itália em 2020

ROMA, 24 DEZ (ANSA) – por Marzia Apice – Diversos museus italianos pelas cidades do país já estão com exposições programadas para o ano de 2020. A lista já possui mostras sobre importantes artistas, como Paul Gauguin, Henri Matisse, Giovanni Boldini e Marc Chagall.

Ferrara, na região da Emília-Romagna, receberá entre os dias 8 de fevereiro e 7 junho a exposição “Além da moldura”, que homenageará os 100 anos da morte do pintor italiano Gaetano Previati. A mostra será no Castelo Estense e contará com mais de 60 obras, entre pinturas, coleções e documentos do artista, que nasceu em 1852 na cidade de Ferrara.

Milão, capital da Lombardia, organizará de 7 de fevereiro a 7 de junho a primeira exposição na Itália dedicada ao pintor francês Georges de La Tour, um dos mais famosos do século 17. Intitulada “Georges de La Tour: Europa da luz”, a mostra acontecerá no Palazzo Reale Já o Museu Diocesano Carlo Maria Martini, sediará entre 21 de fevereiro e 17 de maio a exposição “Gauguin, Matisse, Chagal.

Páscoa na arte francesa dos Museus do Vaticano”.

Ainda na Lombardia, Brescia organizará entre 18 de janeiro a 7 de junho, no Palazzo Martinengo, a exposição “Mulheres na arte.

De Ticiano a Boldini”. Entre as principais obras está a pintura Penitente Madalena, de Ticiano Vecellio, que será exibida pela primeira vez na Itália.

No dia 4 de abril, o Palazzo Caffarelli, em Roma, receberá a mostra “As bolinhas de gude de Torlonia. Colecionando obras-primas”. O evento apresentará 96 bolinhas de gude ao público da coleção do nobre Alessandro Torlonia, restauradas com a contribuição da grife Bulgari.

Ainda na capital, a Galeria Corsini abrirá ao público em 20 de fevereiro uma exposição sobre o pintor holandês Rembrandt. No mesmo mês, só que no dia 11, o Palazzo delle Esposizioni abrigará uma mostra sobre o artista norte-americano Jim Dine. O evento contará com 60 obras, datadas de 1959 a 2016.

Mântua, por sua vez, relembrará a carreira do pintor Giulio Romano. A mostra iniciará no dia 1º de fevereiro e contará com visualizadores de realidade virtual e telas de alta definição. O objetivo é fazer o público descobrir os segredos do trabalho arquitetônico e pictórico do artista italiano.

Também em fevereiro, a cidade de Rovigo receberá uma mostra sobre três artistas internacionais. Gustavo Doré, Robert Rauschenberg e Brigitte Brand estarão juntos na exposição “Visões do Inferno”, na qual reinterpretam o primeiro artigo de Dante.

Por fim, Nápoles abrigará entre fevereiro e maio, no Palazzo Reale, uma exposição com obras de Andreco, Claudia Chaseling, Pedro Cabrita Reis, Fallen Fruits, Pacale Marthine Tayou e Liz West. Chamada de “Vida em cores. A arte nos ensina’, a mostra reflete sobre saúde e a beleza na relação entre natureza e arte contemporânea.(ANSA)