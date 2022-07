Veja as dicas e informações de Filipi Junio, do Mapa do FABR, para a 8ª semana da Liga BFA Apenas em uma semana, o especialista não acertou todos os confrontos







neste final de semana. E, para auxiliar os amantes do esporte da bola oval, o idealizador do perfil do Instagram Mapa do Futebol BR, Filipi Junio, em parceria com a Rivalo, gravou um vídeo com dicas e muitas informações sobre os confrontos da rodada.

Nas sete rodadas desta edição da Liga BFA, Filipi Junio acertou 32 dos 34 confrontos da competição, um aproveitamento de, aproximadamente, 94,12%% nos palpites. O alto percentual de acerto mostra que o especialista é um profundo conhecedor do futebol americano no país, mesmo com um hiato de dois anos sem competições por conta da pandemia.

Na semana passada, Filipi Junior acertou todos os palpites dos confrontos da sétima rodada da Liga BFA.

E MAIS:

Confira os palpites do especialista e faça sua aposta na maior liga do futebol americano da América do Sul.

Clique aqui e assista o vídeo no Canal do Youtube do Mapa do FABR.

Para apostar na Rivalo, clique aqui.

Veja os confrontos da 8ª semana da Liga BFA:

30 de julho (14h) – Porto Alegre Pumpkins x Timbó-Rex

30 de julho (18h) – Carrancas FA x Sergipe Redentores

31 de julho (9h) – Palmeiras Locomotives x Cuiabá Arsenal

31 de julho (11h) – Galo FA x América Locomotiva

31 de julho (14h) – João Pessoa Espectros x Ceará Caçadores

31 de julho (14h) – América Bulls x Recife Mariners