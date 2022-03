Veja as datas e horários dos jogos do São Paulo na Copa Sul-Americana Tricolor estreia no dia sete de abril diante do Ayachucho, às 21h30, no Peru

A Conmebol divulgou, neste sábado, as datas e os horários dos primeiros jogos pela fase de grupos da Sul-Americana. O São Paulo fará sua estreia contra o peruano Ayacucho, às 21h30, no Estádio Félix Capriles. No Grupo D, o Tricolor também enfrentará o Everton-CHI e Jorge Wilstermann-BOL. As partidas irão acontecer entre os dias 7 de abril e 25 de maio.

VEJA A TABELA DA COPA SUL-AMERICANA 2022



Depois da estreia, o São Paulo joga a sua primeira partida em casa na competição, diante do Everton-CHI, no dia 14 de abril, às 19h15. O Tricolor fecha o primeiro turno do grupo contra o Jorge Wilstermann-BOL, fora de casa, às 19h15, no dia 28 de abril.

Após a partida diante dos bolivianos, o adversário será o Everton-CHI, também fora de casa, no dia quatro de maio, às 19h15. Após esse confronto, o São Paulo fecha a fase de grupos com duas partidas em casa: contra o Jorge Wilstermann, dia 19 de maio, às 21h30, e diante do Ayacucho-PER, em duelo marcado para 25 de maio, às 19h15.

O São Paulo tentará o bicampeonato da competição continental. A equipe foi campeã em 2012, quando derrotou o Tigre-ARG, na decisão.

VEJA A TABELA COMPLETA DO SÃO PAULO

GRUPO D

07/04 – 21h30 – Ayacucho-PER x São Paulo

14/04 – 19h15 – São Paulo x Everton-CHI

28/04 – 19h15 – Jorge Wilstermann-BOL x São Paulo

04/05 – 19h15 – Everton-CHI x São Paulo

19/05 – 21h30 – São Paulo x Jorge Wilstermann-BOL

25/05 – 19h15 – São Paulo x Ayaucho-PER

E MAIS:

Saiba mais