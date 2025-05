Veja a lista de autoridades presentes em missa de Leão XIV

VATICANO, 18 MAI (ANSA) – O Vaticano divulgou uma lista dos presidentes e chefes de governo que vão participar neste domingo (18) da missa inaugural do pontificado do papa Leão XIV.

A celebração terá início às 10h (horário local) e acontecerá na Basílica e na Praça São Pedro, que já está lotada de fiéis.

A missa será realizada no local onde, segundo a tradição cristã, o apóstolo Pedro, fundador da Igreja Católica, foi martirizado em uma cruz de cabeça para baixo.

Ao todo, estarão presentes 156 delegações estrangeiras, incluindo uma do Brasil, liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin.

A Itália será representada pelo presidente Sergio Mattarella e pela primeira-ministra Giorgia Meloni, além de outros membros do governo. Todas as autoridades serão posicionadas em ordem, que começará com Itália, Peru, onde Robert Francis Prevost foi missionário por quase duas décadas, e Estados Unidos, seu país de origem.

Confira a lista de autoridades que vão participar da missa: Alemanha: chanceler Friedrich Merz Armênia: presidente Vahagn Khachaturyan Austrália: primeiro-ministro Anthony Albanese Áustria: chanceler Christian Stocker Bélgica: rei Philippe e rainha Mathilde, primeiro-ministro Bart De Wever Brasil: vice-presidente Geraldo Alckmin Bulgária: primeiro-ministro Rossen Jeliazkov Canadá: primeiro-ministro Mark Carney Colômbia: presidente Gustavo Petro Croácia: primeiro-ministro Andrej Plenkovic Equador: presidente Daniel Noboa Eslováquia: presidente Peter Pellegrini Eslovênia: primeiro-ministro Robert Golob Espanha: rei Felipe e rainha Letizia Estados Unidos: vice-presidente JD Vance, secretário de Estado Marco Rubio França: primeiro-ministro François Bayrou Gabão: presidente Brice Oligui Nguema Geórgia: presidente Mikheil Kavelashvili Hungria: presidente Tamas Sulyok Irlanda: presidente Michael D. Higgins Israel: presidente Isaac Herzog Itália: presidente Sergio Mattarella e primeira-ministra Giorgia Meloni Líbano: presidente Joseph Aoun Letônia: primeira-ministra Evika Silina Lituânia: presidente Gitanas Nauseda Luxemburgo: primeiro-ministro Luc Frieden Malta: primeiro-ministro Robert Abela Marrocos: primeiro-ministro Aziz Akhannouch Mônaco: príncipe Albert e sua esposa, princesa Charlene Nigéria: presidente Bola Tinubu Países Baixos: rainha Maxima, primeiro-ministro Dick Schoof Paraguai: presidente Santiago Peña Peru: presidente Dina Boluarte Polônia: presidente Andrzej Duda Portugal: presidente Marcelo Rebelo de Sousa Reino Unido: príncipe Edward Sérvia: primeiro-ministro Djuro Macut Suíça: presidente Karin Keller-Sutter Togo: presidente Faure Gnassingbé Ucrânia: presidente Volodymyr Zelensky União Europeia: presidente da Comissão Ursula von der Leyen (ANSA).