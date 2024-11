Veja 5 filmes para assistir no Dia da Consciência Negra

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/11/2024 - 9:00 Para compartilhar:

Dia 20 de novembro é celebrado o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra no Brasil, data marcada para conscientizar a população sobre as lutas enfrentadas pelo povo negro.

Confira 5 produções que ajudam a entender a necessidade da data:

13ª Emenda

Dirigido por Ava DuVernay, o documentário reúne estudiosos, políticos e ativistas que constroem uma correlação da criminalização da população ao crescimento do sistema prisional dos Estados Unidos. Disponível na Netflix.

Cidade de Deus

O clássico de Fernando Meirelles explora a desigualdade social e racial do Brasil contando a história do crescimento do tráfico em uma das regiões mais perigosas do Rio de Janeiro. Disponível no Prime Video, na Max e na Netflix.

Ó Pai, Ó

A comedia estrelada por Lázaro Ramos se passa em um cortiço em Salvador, toca em questões raciais delicadas e aborda desigualdade social. Disponível no Prime Video.

A Última Abolição

Dirigido por Alice Gomez, o documentário explora os momentos finais da escravidão no Brasil, focando nos movimentos abolicionistas, seus aliados e seus oponentes. Disponível no Globoplay.

12 Anos de Escravidão

O filme é um retrato fiel e brutal da vida de escravos, contada através dos olhos de um homem livre que é capturado e escravizado durante a guerra civil dos EUA. Disponível no Prime Video.