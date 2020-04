Veja 10 opções de lanches pós-treino, segundo nutricionista

Questões de saúde, prazer, para manter a forma, superar desafios ou para começar uma mudança de vida. São muitos os motivos que levam uma pessoa a começar a correr – e, o número de adeptos dessa categoria de esporte no Brasil não para de crescer, principalmente pela forte adesão do público feminino, como mostra o estudo “State Of Running 2019”, realizado pela Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF). Para quem já gosta ou pretende começar, a nutricionista do Oba Hortifruti Renata Guirau orienta sobre opções de lanches pós-treino para uma prática saudável.

“Uma boa alimentação é indispensável para que o exercício seja praticado com eficiência e qualidade, principalmente depois do treino, momento em que o corpo precisa recuperar as energias e evitar o desgaste da musculatura”, comenta a especialista.

Aliar boas fontes de proteínas (carnes, ovos, queijos, iogurtes ou suplementos proteicos) com opções ricas em carboidratos (frutas, cereais, tubérculos, pães e tapioca) são a principal recomendação da profissional.

“As proteínas vão contribuir no reparo do tecido muscular e os carboidratos vão ajudar a repor os estoques de energia que foram gastos durante o treino. Além disso, o consumo desses nutrientes ajuda em sinalizações metabólicas para aumento de massa magra”, explica Renata.

10 opções de lanches pós-treino

De acordo com a nutricionista, algumas boas combinações de lanches pós treino são:

Mamão com granola sem açúcar e iogurte proteico; Pão sírio com atum e salada; Ovos mexidos com salada de frutas; Shake de iogurte proteico batido com morango e banana; Mingau de leite com aveia com nibs de cacau; Panqueca com 1 ovo + 1 banana, polvilhada com canela ou cacau em pó; Smoothie de abacate congelado batido com suplemento proteico sabor chocolate; Polpa de açaí sem adição de xarope de glicose batido com leite em pó ou iogurte natural; Escondidinho de batata doce amassada com frango desfiado refogado; Escondidinho de mandioca amassada com carne moída refogada.

Em relação ao horário da refeição, esqueça aquele conceito de que é necessário se alimentar em até 30 minutos após o treino. “Podemos comer em até algumas horas após a prática esportiva. Tudo depende do tipo do exercício, da duração e da intensidade. Não há a obrigatoriedade de nos alimentarmos logo em seguida ao exercício”, esclarece a profissional.

Hidratação

A hidratação também não ficar de fora depois da atividade e, segundo Renata, o ideal é fazer a reposição de líquidos e recuperar o peso perdido em até 6 horas. A recomendação é aumentar a ingestão de água e investir em água de coco e isotônicos caso a atividade seja praticidade em temperaturas muito altas e por períodos prolongados.