Veigh inova e mistura rap com coreografia no The Town

Pela primeira vez em um grande festival de música, Veigh, rapper brasileiro mais ouvido da atualidade (mais de 10 milhões de ouvintes no Spotify), se apresentou no palco Factory do The Town na tarde deste domingo, 3. O cantor paulista, de 22 anos, aproveitou a oportunidade para inovar no gênero musical, fazendo uma performance ao vivo com um balé.

Para uma estreia em um grande evento, o rapper conduziu com sucesso sua apresentação. Ao lado dos bailarinos, Veigh cantou, dançou e até atuou, tudo isso com o público entoando em coro seus grandes sucessos do álbum “Dos Prédios Deluxe” (2023), como “Novo Balanço”, “Clickbait” e “Engana Dizendo Que Ama”, além da recente participação em “Ballena”, que concluiu o repertório.

Apesar de ter diversas parcerias com outros grandes nomes da cena, o artista optou em realizar um show solo. Para ele, a ideia era mostrar seu talento para diversos públicos presentes no festival.

“Este é um momento que preciso fazer por mim. Muitas pessoas compraram o ingresso para ver algum artista Internacional, às vezes nem me conhecem também. E aí, acabam vendo meu show e gostando de mim na primeira impressão e já conquistei mais um fã. Estou disposto a ter fã de vários outros artistas que estão aqui”, reflete Veigh em entrevista à ISTOÉ.

Antes do The Town, o cantor realizou uma turnê na Europa e, por isso, não teve o tempo que desejava para ensaiar sua performance para o festival. Mesmo assim, segundo ele, deu o melhor de si para entregar qualidade ao público. E parece que funcionou.

Com essa oportunidade, Veigh almeja ascensão e novos convites para outros grandes festivais Brasil afora, como Rock in Rio e Lollapalooza.

Thiago Veigh é um artista novo na cena. Ele começou no extinto duo Constelação, ao lado de um amigo, com quem lançou quatro faixas entre 2018 e 2019. No entanto, em 2019 o paulista passou a investir na carreira solo e se juntou a outros nomes da cena como Yunk Vino e Jé Santiago.

Em 2022, conquistou mais notoriedade ao participar do festival Cena. Logo, entrou para Radar Spotify e ganhou um documentário no YouTube. Nesse mesmo ano, lançou seu primeiro álbum, “Dos Prédios”, que ultrapassa 252 milhões de acessos.

Contudo, foi em 2023, com o lançamento de “Dos Prédios Deluxe”, que o artista se consagrou no meio, tendo a melhor estreia da semana no mundo no Spotify. No Brasil, todas as nove faixas do álbum chegaram ao top 50 músicas da plataforma.

