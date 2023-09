Veiga reclama de expulsão de Murilo em clássico: ‘Podia ser um cartão amarelo’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/09/2023 - 19:06 Compartilhe

O meia Raphael Veiga lamentou o empate sem gols e a expulsão do zagueiro Murilo, do Palmeiras, na reta final do clássico com o Corinthians, neste domingo, pelo Brasileirão. Na sua avaliação, o árbitro Anderson Daronco exagerou ao expulsar o palmeirense após uma reclamação.

“É complicado porque o Murilo reclamou com o Daronco, foi uma reclamação normal. Acho que era válido um cartão amarelo. Num jogo como esse, outros jogadores deles também reclamaram. O Daronco é um grande árbitro. Não gosto de falar sobre arbitragem, mas acho que ali não foi certo a expulsão do Murilo”, comentou Veiga, em entrevista ao canal SporTV.

O meia também deixou o gramado incomodado com o empate no placar. “Nós podíamos ter matado o jogo. O Cássio foi muito bem. Mas é isso. Um jogo contra o Corinthians é sempre difícil. Não tivemos tantas oportunidades, como aconteceu em outros jogos. Acho que faltou talvez um pouco de objetividade no último terço para definirmos as jogadas.”

Para Veiga, o Palmeiras deixou de somar dois pontos, na perseguição ao líder Botafogo, dono de 51 pontos – o time paulista tem 41. “Sempre que a gente joga, jogamos para ganhar. Não fizemos um jogo ruim, mas deixamos dois pontos para trás”, lamentou.

Do ponto de vista positivo, o meio-campista elogiou a entrada de Endrick na reta final da partida. Ele iniciou o lance que gerou a melhor chance do Palmeiras em toda a partida. No lance, Breno Lopez finalizou cara a cara com Cássio, mas o goleiro fez a defesa. “Um jogo contra o Corinthians é sempre muito pegado. Neste final de jogo, o Endrick entrou muito bem, deu muita profundidade ao time. Ele é muito rápido.”

