Veiga fala em Palmeiras focado para o próximo jogo: ‘Mentalidade muito forte’ Meio-campista afirma que o time sabe onde errou contra o São Paulo, mas o foco agora é o duelo contra o Avaí, neste domingo, em Florianópolis

A derrota do Palmeiras diante do São Paulo, por 1 a 0, pela Copa do Brasil, já ficou para trás. Agora, o time comandado por Abel Ferreira já virou a chave e voltou suas forças para a disputa do Campeonato Brasileiro para defender sua liderança. Domingo, o desafio será contra o Avaí, em Florianópolis.





Artilheiro do Verdão na temporada, com 16 gols em 29 confrontos, o meio-campista Raphael Veiga cometou sobre a mentalidade da equipe alviverde e já projetou o foco para o compromisso de domingo. No Brasileirão, o Verdão é líder com 28 pontos e não perde desde a primeira rodada.

GALERIA

> ATUAÇÕES: Em meio a Palmeiras “perdido”, Zé Rafael se encontra



TABELA

> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

– O nosso time tem uma mentalidade muito forte, a gente sabe o que aconteceu no jogo (contra o São Paulo), perdemos e isso não vai influenciar o nosso decorrer do ano – disse o camisa 23.

– A gente já provou outras vezes que sabemos lidar com situações adversas, inclusive no Paulista deste ano contra o São Paulo. É esquecer o que passou, analisando o que a gente errou e o que precisa melhorar, e impor isso já contra o Avaí – completou Veiga.

O jogador está no Verdão desde 2017, e soma 193 partidas e 61 bolas na rede pelo Alviverde, além do bicampeonato da Libertadores, do bicampeonato paulista e da Copa do Brasil de 2020.

E MAIS:

E MAIS: