Veiga exalta vitória do Palmeiras na ida da final e lamenta expulsão de Luan

Decisivo no jogo de ida da final da Copa do Brasil na noite deste domingo, o meia Raphael Veiga comemorou a vitória do Palmeiras diante do Grêmio e exaltou a força do elenco por ter se preparado bem para encarar o time gaúcho. Elogiado, o meia afirmou estar curtindo a boa fase e reconheceu a sua importância na equipe dentro de campo:

>> Confira o ranking dos clubes brasileiros com mais participações na Libertadores



– A gente se prepara sempre para chegar nesass horas e dar resultados. Sabemos que é decisão. Eu como meia do Palmeiras tenho que estar bem. Fico feliz por achar bons passes – analisou o camisa 23.

E MAIS:

O armador lamentou a perda do zagueiro Luan, expulso na metade do segundo tempo após dar cotovelada em Diego Souza, mas fez questão de destacar o bom desempenho do sistema defensivo por impedir as jogadas do adversário. O meia valorizou o grande triunfo conquistado fora de casa e declarou que o time precisa corrigir alguns erros cometidos durante a partida:

– Infelizmente perdemos um jogador e depois nos adaptamos ao recorrer do jogo. Levamos um resultado importante para São Paulo. Acertar detalhes e fazer outro bom jogo, para se Deus quiser conquistar esse título – finalizou.

O jogo de volta acontecerá no próximo domingo (7), no Allianz Parque, às 18h. O Palmeiras garante o tetra da Copa do Brasil com um empate.

E MAIS:

Veja também