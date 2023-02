Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 26/02/2023 - 20:37 Compartilhe

O Palmeiras derrotou a Ferroviária por 2 a 1 neste domingo (26), no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Paulistão 2023. Raphael Veiga decidiu a partida com um gol e uma assistência, comandando mais um triunfo alviverde na competição. Matheus Lucas chegou a diminuir para a Ferrinha nos acréscimos, mas não evitou a derrota. Com isso, o Verdão retomou a melhor campanha do Campeonato Paulista e também a liderança do grupo D, chegando aos 27 pontos contra os 26 do São Bernardo.

PALMEIRAS COMEÇA MELHOR, MAS FERROVIÁRIA TAMBÉM CRIA





O jogo começou bem interessante. Como esperado, o Palmeiras iniciou criando chances com menos de dois minutos, com chute de Endrick defendido pelo goleiro Saulo. O Verdão se manteve na área de ataque, com mais posse de bola, e a equipe visitante conseguiu criar algumas chances, com destaque para Thonny Anderson. O camisa 10 da Ferroviária organizou bem a equipe, mas o Alviverde criou mais oportunidades de perigo e em todo o momento ficou mais perto de abrir o placar na primeira etapa.

JOGO FICA PEGADO, MAS VERDÃO ABRE O PLACAR

Do meio para o fim da primeira etapa, a partida começou a ficar mais pegada, com mais faltas e, consequentemente, muita reclamação com a arbitragem. O Palmeiras passou a errar alguns passes curtos e a Ferroviária arriscou lançamentos longos sem sucesso. Com isso, o jogo ficou truncado e as equipes chegavam nas áreas de ataque, mas com pouco perigo. Quando tudo se encaminhava para um empate no primeiro tempo, Dudu cobrou lateral, fez tabela com Raphael Veiga, que cruzou na medida para Gabriel Menino cabecear no contrapé de Saulo e abrir o placar para o Alviverde. 1 a 0 para o Verdão.

​ALVIVERDE MANTÉM INTENSIDADE NA SEGUNDA ETAPA

O Palmeiras começou muito bem o segundo tempo, dominando as jogadas e mantendo a posse de bola. Já a Ferroviária ficou bastante acanhada, não conseguindo criar ações ofensivas e deixando a bola com o Verdão, que criou muitas chances de perigo. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira continuou com forte presença na área de ataque, com poucos jogadores na zona defensiva. Aos 16 minutos, Raphael Veiga recebeu passe de Marcos Rocha e arriscou chute da intermediária que, com desvio na defesa da Ferrinha, matou o goleiro Saulo e ampliou o placar para o Palmeiras. 2 a 0.

​FERROVIÁRIA DIMINUI, MAS NÃO EVITA DERROTA

Aparentemente rendida, a Ferroviária passou a não atacar mais e só se defender, enquanto o Palmeiras cadenciava o resultado. No entanto, Matheus Lucas, que entrou no lugar do artilheiro John Kennedy, fez o gol do clube de Araraquara de cabeça, aos 46 minutos, colocando fogo no jogo. No entanto, mesmo após uma pressão dos visitantes, o Verdão conseguiu segurar a vantagem e sair com os três pontos.





E AGORA?

Com a vitória, o Palmeiras vai a 27 pontos no Paulistão e, além de reconquistar a liderança do Grupo D, segue com a melhor campanha geral da fase de grupos da competição. No próximo domingo, o Verdão visita o Guarani, em Campinas, às 16h, pela 12ª rodada da fase de grupos. Já a Ferroviária permanece na lanterna do Grupo C com apenas oito pontos, não conseguindo escapar da zona de rebaixamento e agora enfrentará a Inter de Limeira, em Araraquara. Vale ressaltar que todos os jogos da última rodada acontecem na mesma data e horário.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 X 1 FERROVIÁRIA

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data e hora: 26/2/2023, às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Leonardo Tadeu Pedro

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Público: 28.699 presentes/R$1.359.674,24

Cartões amarelos: Léo Santos (FER)

Cartões vermelhos: –

Gols: Gabriel Menino (42’/1T) (1-0), Raphael Veiga (16’/2T) (2-0) e Matheus Lucas (46’/2T) (2-1)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke aos 37’/2T), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga (Jailson aos 36’/2T); Dudu (Flaco López aos 28’/2T), Endrick (Giovani aos 17’/2T) e Rony (Breno Lopes aos 28’/2T). Técnico: Abel Ferreira.

FERROVIÁRIA: Saulo; Heitor, Alisson Cassiano, Léo Santos e Kelvyn; Pablo Gabriel (Rafael Costa aos 40’/2T), John Kennedy (Matheus Lucas aos 40’/2T) , Xavier e Matheus Galdezani; Antonio (Thomaz Carvalho ao 1’/2T) e Tito (Douglas Coutinho aos 20’/2T). Técnico: Elano.

