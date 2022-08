Veiga aponta poder de decisão contra o Flamengo e não descarta chances de Seleção: ‘Primeiro é o Palmeiras’

Parceria Lance & IstoÉ 21/08/2022 - 20:51 Compartilhe

Com o gol de empate do Palmeiras contra o Flamengo, pelo Brasileirão, Raphael Veiga chegou ao quarto tento marcado sobre o adversário carioca. Os outros aconteceram nas finais da Supercopa de 2020 (dois) e da Libertadores do ano seguinte. Sobre o poderio de decisão, o meia preferiu dar ênfase ao trabalho.

– Cara, não sei qual é o segredo disso (risos). Nos jogos eu só tento repetir aquilo que fiz no treino. Em todo jogo quero marcar, mas fico feliz da bola entrar contra o Flamengo. Só espero continuar fazendo cada vez mais gols – disse o jogador.

Ao ser perguntado sobre as chances de defender as cores da Seleção Brasileira de Tite, o camisa 23 do Verdão foi sincero. Segundo ele, a prioridade é sempre o Palmeiras, sendo consequência deste trabalho tudo que vier depois.

– Trabalho pensando primeiro no Palmeiras. Nunca escondi minha vontade de ir para a Seleção. Sim, muitas pessoas envolvidas ainda têm esperança de conseguir isso um dia. Enfim, pretendo me concentrar somente naquilo que eu controlo. Se a convocação vier ou não, será consequẽncia do que faço primeiramente no Palmeiras – reforçou.

O técnico rubro-negro, Dorival Júnior, entrou em campo no Allianz Parque com uma equipe alternativa mas, de acordo com Veiga, isso não ‘surpreendeu’ os jogadores palmeirenses, que sempre procuram a vitória independente do outro lado.

– A gente nunca sabe a escalação do adversário. A gente imaginava, sim, algumas alterações, mas isso independe… Quando jogamos, jogamos com o Flamengo. Eles têm jogadores muito bons e acho que é isso. Temos que fazer nosso melhor sempre e seguir vencendo jogos. Da mesma forma que é difícil jogar com eles, é difícil jogar com a gente. Acho que temos que fazer somente aquilo que o Abel pede – concluiu.

