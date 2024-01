Veículos Volkswagen poderão conversar com motoristas via ChatGPT

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 09/01/2024 - 2:43 Para compartilhar:

O assistente de voz da Volkswagen que integra ChatGPT em seus carros será capaz de conversar com os usuários em um diálogo de ida e volta até meados do ano, disse a montadora na segunda-feira (8) ao apresentar a tecnologia em Las Vegas.

A Volkswagen apresentou seus primeiros veículos com ChatGPT, que estarão disponíveis para clientes na América do Norte e na Europa a partir do início do segundo trimestre deste ano, na feira de eletrônicos CES.

Desde aumentar a temperatura ao ouvir “Estou com frio” até mostrar o restaurante indiano mais próximo ao ouvir “Quero frango com manteiga”, a IA pode reconhecer e responder a uma série de demandas, de acordo com executivos da Volkswagen e Cerence, que fez parceria com a Volkswagen na tecnologia.

Os clientes agora podem ajustar as funcionalidades de seus veículos sem tocar em um botão, disse Kai Gruenitz, membro do conselho de desenvolvimento técnico da marca Volkswagen, à Reuters à margem da feira CES.

“Nossos clientes não querem ajustar manualmente seus assentos… eles querem usar sistemas de diálogo por voz”, disse ele.

A Volkswagen disse que foi o primeiro fabricante de volume a tornar a tecnologia um recurso padrão em seus carros do segmento compacto.

A General Motors disse em março passado que estava trabalhando em um assistente pessoal virtual usando modelos de IA por trás do ChatGPT.

A Mercedes-Benz realizou um programa de testes em junho passado permitindo que cerca de 900 mil veículos que possuíam o sistema “MBUX” da montadora baixassem o ChatGPT, com a visão de que os usuários pudessem eventualmente realizar tarefas como fazer filmes ou reservas em restaurantes enquanto dirigem.

