Veículos elétricos liberam mais emissões tóxicas e são piores para o meio ambiente, diz estudo

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 07/03/2024 - 1:12 Para compartilhar:

Os veículos eléctricos libertam mais partículas tóxicas na atmosfera e são piores para o ambiente do que os seus homólogos movidos a gás, de acordo com um estudo reeditado.

O estudo , publicado pela empresa de dados de emissões Emission Analytics, foi lançado em 2022, mas atraiu uma onda de atenção esta semana depois de ser citado em um artigo de opinião do Wall Street Journal no domingo.

Descobriu-se que os travões e pneus dos VE libertam 1.850 vezes mais partículas poluentes em comparação com os tubos de escape modernos, que possuem filtros de escape “eficientes”, reduzindo as emissões dos veículos movidos a gás a novos níveis.

Hoje, a maior parte da poluição relacionada aos veículos vem do desgaste dos pneus.

À medida que os carros pesados ​​circulam com pneus leves, na maioria das vezes feitos com borracha sintética feita de petróleo bruto e outros enchimentos e aditivos, estes se deterioram e libertam produtos químicos nocivos para o ar, de acordo com a Emission Analytics.

Como os VEs são, em média, 30% mais pesados, os freios e os pneus dos carros movidos a bateria se desgastam mais rapidamente do que nos carros convencionais.

A Emission Analytics descobriu que as emissões de desgaste dos pneus em meia tonelada métrica de peso da bateria num VE são mais de 400 vezes superiores às emissões diretas de partículas de escape.

O VE mais popular nos EUA, o Modelo Y da Tesla, possui uma bateria de íons de lítio que pesa 830 kg.

Outro modelo elétrico muito procurado, a picape F-150 Lightning da Ford, também tem uma bateria de aproximadamente 830 kg.

O estudo lança dúvidas sobre a viabilidade dos mandatos de veículos eléctricos da administração Biden, que promovem os carros eléctricos como “veículos com emissões zero”, numa tentativa de forçar dois terços dos carros novos na América a serem totalmente eléctricos até ao ano 2032.

Os legisladores da Califórnia também se referiram aos VEs como produtores de “emissões zero” porque não têm escapamentos, de acordo com o Journal, que acrescentou que o rótulo é “enganoso”.

Os carros elétricos ainda usam pneus feitos de petróleo que criam poluição por partículas à medida que se desgastam.

Ainda assim, “isto não será algo que impeça a eletrificação”, disse Nick Molden, fundador e CEO da Emissions Analytics.

“Você tem uma troca. Neste momento, a agenda política é muito forte no sentido da redução das alterações climáticas. Os VE proporcionam uma redução de cerca de 50% no CO2 – o que [afeta] as alterações climáticas.”

“Mas há essa desvantagem dos VEs que aumenta a poluição por partículas. A poluição do ar tem a ver com o que respiramos e com os efeitos para a saúde”, disse Molden, garantindo que as toxinas nos pneus têm muito menos impacto nas alterações climáticas do que “naquilo que comemos e ingerimos”.

O aumento da exposição a essas toxinas “pode aumentar o risco de problemas de saúde como doenças cardíacas, asma e baixo peso ao nascer”, de acordo com o Departamento de Saúde de Nova York , que observou que a poluição proveniente de fontes, incluindo escapamentos de veículos, pode percorrer longas distâncias desde sua fonte. e ainda causar problemas de saúde em níveis prejudiciais à saúde.

“Muitos deles [produtos químicos] vão para o solo e para a água, afetando animais e peixes. E depois comemos os animais e os peixes, por isso ingerimos poluição dos pneus”, acrescentou Molden.





“Os pneus são compostos de muitos produtos químicos desagradáveis.”

Molden disse que “a melhor primeira coisa” a fazer para resolver este problema é “mudar a receita, minimizar uma série de produtos químicos tóxicos nos pneus – então você terá o melhor dos dois mundos.

Mesmo assim, a agência aérea da Califórnia utilizou um modelo que assume que os veículos eléctricos e a gás têm o mesmo desgaste dos pneus ao analisar os efeitos da proibição, de acordo com o Journal.

O público foi rápido em notar o erro, mas a agência redobrou a sua posição, dizendo que é “especulativo” assumir que os carros eléctricos serão sempre mais pesados ​​do que os seus homólogos a gasolina.

O Conselho de Recursos Aéreos da Califórnia (CARB) insistiu em sua “Declaração Final de Razões para a Regulamentação” que as montadoras poderiam “compensar” o peso das baterias pesadas com “redução de peso em outros componentes ou na carroceria do veículo”, embora a agência não tenha especificado como .

A Agência de Proteção Ambiental também compartilhou planos para aumentar os padrões de emissões a partir do ano modelo 2027 para forçar as montadoras a vender cada vez menos carros movidos a gasolina e até mesmo híbridos.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias