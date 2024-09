Veículos da mídia identificaram quase 70 mil soldados russos mortos na Ucrânia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/09/2024 - 9:07 Para compartilhar:

O site independente russo Mediazona e a BBC informaram, nesta sexta-feira (20), que identificaram quase 70 mil soldados russos mortos no conflito na Ucrânia, um número incompleto, mas que dá uma ideia das vítimas que o Kremlin mantém em segredo.

Esta contagem, que abrange até 19 de setembro, segundo o serviço russo da BBC, é uma estimativa baseada em dados públicos, como declarações oficiais, obituários ou anúncios de morte publicados nas redes sociais e sepulturas em cemitérios.

“Identificamos os nomes de 70.112 soldados russos mortos na Ucrânia, mas o número real é provavelmente maior”, informou a BBC.

“Algumas famílias não divulgam publicamente detalhes das mortes dos seus familiares, e esta análise não inclui nomes que não puderam ser verificados, ou mortes de milicianos nas regiões de Donetsk e Luhansk, no leste da Ucrânia, que são ocupadas pela Rússia”, indicou a BBC.

No final de agosto, uma avaliação semelhante realizada por estes mesmos veículos de comunicação conseguiu identificar 66 mil soldados russos que morreram desde o início da invasão russa contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022.

A Mediazona e outro veículo de comunicação russo independente, Meduza, analisaram documentos notariais sobre as heranças e estimaram, com base no aumento da mortalidade registrado em dois anos e meio de conflito, que o saldo de vítimas é de pelo menos 120 mil mortos.

O Kremlin usa a “lei sobre segredos de Estado” para não relatar oficialmente as perdas militares.

A Ucrânia, que teme desmoralizar a população, publica poucos relatórios sobre as suas vítimas.

