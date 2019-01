Veículo militar italiano é alvo de ataque no Afeganistão

ROMA, 02 JAN (ANSA) – Um veículo blindado militar italiano foi atacado com um disparo de lança-granadas nos arredores de Herat, no oeste do Afeganistão, nesta quarta-feira (2).

O incidente ocorreu durante uma atividade de treinamento e não deixou feridos, já que o projétil não acertou o blindado Lince, tendo caído nos arredores e provocado apenas danos superficiais na parte posterior do veículo.

Segundo a emissora afegã “Tolo News”, o ataque foi cometido por dois agentes da polícia de fronteira, sendo que um deles morreu em um tiroteio e o outro acabou preso. Ainda não há reivindicação.

A Itália integra a missão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) no Afeganistão, que fornece treinamento e assistência às forças de segurança do país no combate ao terrorismo e a insurgentes islâmicos, como o grupo Talibã.

