Veículo estatal libanês noticia que ataque israelense atingiu ‘depósito de munições’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/07/2024 - 18:41 Para compartilhar:

Um ataque israelense contra uma cidade do sul do Líbano atingiu, neste sábado (20), um depósito de munições, deixando três feridos leves, reportou a agência oficial de notícias libanesa.

“Um ataque contra a cidade de Adloun teve como alvo um depósito de munições”, informou a Agência Nacional de Notícias libanesa, acrescentando que “foguetes continuam explodindo”.

O bombardeio ocorreu a cerca de 30 km da fronteira com Israel, depois que o movimento islamista Hezbollah, que domina vastas áreas do sul do Líbano, e seu aliado palestino, o Hamas, lançaram salvas de foguetes e drones carregados com explosivos contra posições israelenses.

Desde que começou a guerra na Faixa de Gaza, desencadeada por um ataque do Hamas contra Israel, o Hezbollah troca tiros quase diariamente com o exército israelense.

aya/jj/dth/clr/hgs/ag/mvv