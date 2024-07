Veículo estatal libanês noticia que ataque israelense atingiu ‘depósito de munições’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/07/2024 - 19:15 Para compartilhar:

Um ataque israelense contra uma cidade do sul do Líbano atingiu, neste sábado (20), um depósito de munições, deixando três feridos leves, reportou a agência oficial de notícias libanesa.

“Um ataque contra a cidade de Adloun teve como alvo um depósito de munições”, informou a Agência Nacional de Notícias libanesa, acrescentando que “foguetes continuam explodindo”.

O bombardeio ocorreu a cerca de 30 km da fronteira com Israel, depois que o movimento islamista Hezbollah, que domina vastas áreas do sul do Líbano, e seu aliado palestino, o Hamas, lançaram salvas de foguetes e drones carregados com explosivos contra posições israelenses.

Desde que começou a guerra na Faixa de Gaza, desencadeada por um ataque do Hamas contra Israel, o Hezbollah troca tiros quase diariamente com o exército israelense.

Antes do ataque a Adloun, o Hezbollah afirmou que lançou “dezenas de foguetes Katiusha” em Dafna, localidade no norte de Israel que o grupo disse ter atacado pela primeira vez.

O braço armado do Hamas, as brigadas Ezedin al Qassam, declarou que também disparou foguetes a partir do sul do Líbano em direção a uma posição militar israelense na Alta Galileia, “em resposta aos massacres sionistas contra civis na Faixa de Gaza”.

Mais tarde neste sábado, o Hezbollah informou ter lançado “drones carregados com explosivos” contra “posições de artilharia e mísseis” e tropas israelenses nas Colinas de Golã, assim como contra plataformas do Domo de Ferro, o sistema de defesa aérea israelense.

Antes do ataque com drones, Israel declarou que um total de 45 “projéteis” foram disparados a partir do Líbano na tarde deste sábado para as Colinas de Golã e a Galileia.

O exército assegurou ter atacado “o lançador no sul do Líbano de onde foram disparados os projéteis para as Colinas de Golã”.

Estes duelos de artilharia entre o Hezbollah e as forças israelenses atiçam o temor de que a guerra em Gaza escale para um conflito regional.

Os ataques causaram ao menos 515 mortos no Líbano em mais de nove meses, a maioria combatentes, mas também cerca de cem civis, segundo um balanço da AFP com base em dados do movimento xiita e de fontes oficiais libanesas.

Do lado israelense, morreram 18 soldados e 13 civis, segundo as autoridades.

