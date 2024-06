Vegetti ‘entrega’ acerto de Coutinho com o Vasco e despista sobre efetivação de interino

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/06/2024 - 12:55 Para compartilhar:

Autor do gol de empate do Vasco por 1 a 1 com o Botafogo, em duelo realizado neste sábado, em São Januário, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Vegetti “entregou” o acerto de Philippe Coutinho com o clube. O jogador estaria aguardando a rescisão com o Aston Villa, da Inglaterra, para ser anunciado oficialmente.

“Expectativa muito grande, estamos falando de um jogador de muita qualidade, que poderia nos ajudar muito. É da base do Vasco, da casa, então estamos esperando muito a chegada dele. Tive a possibilidade de falar com ele, está muito entusiasmado com isso e com muita vontade de nos ajudar. Então a gente espera por ele”, disse o atacante após o duelo.

Coutinho esteve em reunião com representantes do Vasco em diversas oportunidades e demorou para alinhar um acordo, que deve ser firmado ao longo da semana. O jogador aceitou uma drástica redução salarial e fez algumas solicitações, inclusive indicou reforços para o clube: o volante Souza e o atacante Alex Teixeira.

Sobre a posição de treinador, Rafael Paiva foi novamente interino e parece ter a confiança dos jogadores. Vegetti, no entanto, deixou a situação nas mãos da diretoria, encabeçada por Pedrinho, que já chegou a afirmar que o clube está no mercado em busca de um novo nome.

“A decisão é da diretoria, mas a gente está trabalhando bem. Porém, com muitos jogos seguidos não há tempo para treinar muito, mas não importa com qual treinador, a gente tem que defender o Vasco. Fizemos com Ramón, com Álvaro e hoje com Rafael. Tentamos dar o melhor, e o mais importante é fazer o Vasco ganhar”, completou.

Com 11 pontos, o Vasco ocupa o 16º lugar, bem próximo da zona de rebaixamento. O próximo desafio é diante do Fortaleza, na quarta-feira, às 20h, em São Januário.