Veganismo pode reduzir ondas de calor na menopausa; entenda

A menopausa traz consigo diversos sintomas — que variam entre as mulheres. Contudo, um dos mais comuns e de maior incômodo é a onda de calor, decorrente das alterações hormonais do período.

Mulheres nesta condição costumam sentir calor mesmo em dias não tão quentes, o que acarreta em desconforto e até mau cheiro, devido ao suor constante. Por isso, acabar com esse sintoma é um desejo comum, mas nem sempre tão fácil.

O acompanhamento ginecológico e, em alguns casos, a reposição hormonal, são aliados essenciais durante a menopausa. No entanto, os cuidados não se limitam a essas alternativas, visto que o estilo de vida, em especial a alimentação, pode ter grande influência nos sintomas do período.

Conforme o estudo Women’s Study for the Alleviation of Vasomotor Sintomas (WAVS), conduzido pelo Comitê de Médicos para Medicina Responsável em Washington (EUA), o veganismo pode ser a solução para as ondas de calor típicas da menopausa. As informações são do “IFLScience”.

O estudo

O estudo analisou 84 mulheres na menopausa, dividindo-as aleatoriamente em dois grupos. “O grupo de intervenção recebeu uma dieta vegana com baixo teor de gordura, incluindo meia xícara de soja cozida diariamente, enquanto o grupo controle foi instruído a comer normalmente”, informou o site.

Entre as praticantes do veganismo, os resultados, publicados na revista Menopause, apontaram a diminuição de quase 88% das ondas de calor. Além disso, o sintoma desapareceu completamente entre três em cada cinco participantes do grupo.

“Ainda não entendemos completamente por que [isso] funciona, mas parece que esses três elementos são fundamentais: evitar produtos de origem animal, reduzir a gordura e adicionar uma porção de soja”, comentou Neal Barnard, professor adjunto da Escola de Medicina da Universidade George Washington e principal pesquisador do estudo.

