Vector Group fecha acordo para ser comprado por JT Group

O Vector Group fechou um acordo para sua aquisição pelo japonês JT Group, em uma transação avaliada em US$ 2,4 bilhões. Em comunicado, a fabricante de cigarros americana disse nesta quarta-feira (21) que o JT Group, companhia que atua na área de tabaco, farmacêuticos e alimentos processados, irá oferecer comprar todas as ações em circulação do Vector Group por US$ 15,00 cada, em dinheiro.

Por meio de uma holding company, o Vector Group controla dois grandes negócios de tabaco, Liggett Group e New Valley. Pela proposta de fusão, essas unidades seriam incorporadas pelo JT Group como subsidiárias integrais, ao lado de marcas como Winston, Camel e American Spirit.

Os conselhos de administração de ambas as empresas aceitaram a fusão por unanimidade.

Às 9h15 (de Brasília), a ação do JT Group saltava 14,66% no pré-mercado de Nova York.