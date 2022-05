VBP deve alcançar R$1,236 trilhão em 2022, diz Ministério da Agricultura

SÃO PAULO (Reuters) – O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) do Brasil deve atingir 1,236 trilhão de reais em 2022, alta de 2,7% em relação a 2021, estimou o Ministério da Agricultura nesta segunda-feira.





A receita das lavouras equivale a 881,2 bilhões de reais, alta de 7,35% e o da pecuário soma 355,7 bilhões, queda de 7,2%. Os produtos que impulsionam o VBP são café, cana-de-açúcar, algodão e milho.

“No ano passado, estes representavam 36,8% do valor da produção total, e neste ano passaram a contribuir com 44,4% do VBP. Os valores alcançados por esses quatro produtos são recordes na série desde 1989”, afirmou a Secretaria de Política Agrícola do Mapa.

A queda do VBP na pecuária foi registrada na maior parte das atividades do setor, disse o governo.

Nos resultados por Estado, o Mato Grosso lidera com 18,2%, seguido de São Paulo, com 12,7%, e Paraná com 11,7%.

(Por Laís Morais)