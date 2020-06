VBP de 2020 deve ser de R$ 703,8 bilhões, alta de 8,5% ante 2019

São Paulo, 15 – O Ministério da Agricultura estima o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de 2020 de R$ 703,8 bilhões, 8,5% superior ao obtido em 2019. Conforme a pasta, em nota, as lavouras tiveram alta de 11% no VBP, para R$ 469,8 bilhões, e a pecuária avanço de 3,9%, a R$ 234 bilhões. Mais cedo, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) também divulgou projeção para o VBP do ano, apontando também recorde, com alta de 12,4%, a R$ 740,3 bilhões.

“A safra recorde de grãos estimada em 250,5 milhões de toneladas, os preços agrícolas e o desempenho favorável de algumas lavouras, como o café e a cana-de-açúcar, foram decisivos nos valores obtidos do VBP”, disse o coordenador-geral de Avaliação de Políticas e Informação da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, José Garcia Gasques.

Os preços do milho (+19,7%), soja (+11,8%) e café arábica (+20,4%) puxaram o desempenho, assim como as exportações acumuladas de soja, que de janeiro a maio chegaram a 48 milhões de toneladas, um recorde para o período.

Segundo o ministério, o mercado internacional tem refletido também na pecuária, cujos preços de carnes bovina e suína têm tido elevação em relação ao ano passado.

Outros produtos, como laranja, arroz, feijão, tomate e trigo, experimentam aumentos de preços nesse período, porém a fonte dessas altas está ligada ao mercado interno.

Veja também