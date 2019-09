Vazio sanitário de algodão começa no TO; plantio pode ser retomado em 20/11

São Paulo, 20 – Começa nesta sexta-feira, 20, o período do vazio sanitário do algodão no Tocantins, que se estende até 20 de novembro, conforme prevê a Instrução Normativa nº 5 de 1º de abril de 2019. Com isso, os cotonicultores estão proibidos de manter o plantio.

A informação é da Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins (Adapec).

A Adapec afirma ainda que a medida é fundamental para prevenir e controlar o bicudo do algodoeiro, principal praga que ataca a cultura.

A área plantada de algodão no Estado é estimada em 5 mil hectares.