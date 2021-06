Vazio sanitário da soja começa neste dia 10 no PR e no dia 15 em MT

São Paulo, 10 – O vazio sanitário da soja, período em que as lavouras precisam estar livres de qualquer planta viva, começa nesta quinta-feira, 10, no Paraná e na próxima terça-feira, 15, em Mato Grosso. A medida, que visa evitar a propagação da ferrugem asiática, se estende até 10 de setembro no Paraná e o dia 15 do mesmo mês em Mato Grosso.

O Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea) informou em nota que, que mesmo em período de pandemia de covid-19, deve fiscalizar mais de 5 mil propriedades no Estado.

Veja também