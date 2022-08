Vazão do Rio Pó bate novo recorde negativo na Itália

Ansa 04/08/2022 - 9:48 Compartilhe

ROMA, 4 AGO (ANSA) – A vazão média do Rio Pó, que atravessa o norte da Itália, bateu um novo recorde negativo em julho e chegou a apenas 160,48 metros cúbicos por segundo, informou um relatório sobre recursos hídricos divulgado pela Associação Nacional de Contaminação e Irrigação (Anbi) nesta quinta-feira (4).

O dado registrado no mês passado superou o recorde em 2006, sendo 32,29% menor. Além disso, no dia 24 de julho, foi contabilizada a menor vazão computada na história, com apenas 104,3 metros cúbicos por segundo.

O documento aponta que o Rio Pó, por conta de temporais localizados, teve pequenos registros de aumento, mas eles foram tão “efêmeros” que não conseguiram manter os benefícios no longo prazo. Nos últimos sete dias, caíram cerca de 30 milímetros de chuvas na região do Piemonte.

Entre os lagos no norte do país, continua a cair o nível de água de maneira constante: o Maggiore tem apenas 10,8% de recursos hídricos ainda utilizáveis; o Lario tem 0,6%, com um novo ápice negativo de 39,9cm; o Garda está em 29,3%; e o Iseo em 5,7%.

Além disso, o impacto dessas chuvas só ajudaram a área norte, com a situação hidrológica nas regiões centrais ainda em crise.

Os rios da Toscana, Úmbria, Lazio e Marcas estão todos em seus volumes mínimos, alguns inclusive já em situação de seca, e os lagos registram quedas constantes na capacidade de armazenamento.

No sul, a situação também se agrava, com a queda constante na vazão dos rios de Molise à Campânia e da Púglia à Basilicata. A Itália enfrenta um dos piores períodos de estiagem de sua história em 2022. (ANSA).

