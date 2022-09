++ Vazamento não justifica paralisação de Nord Stream,diz Siemen

admin3 02/09/2022 - 17:48 Compartilhe

FRANKFURT AM MAIN, 2 SET (ANSA) – A empresa alemã Siemens, que constrói as turbinas que permitem o funcionamento do Nord Stream, afirmou nesta sexta-feira (2) que um vazamento de óleo não é motivo técnico suficiente para justificar o fechamento do gasoduto e a interrupção do fornecimento de gás à Alemanha e à Europa pela estatal russa Gazprom.

“Vazamentos desse tipo normalmente não afetam a operação de uma turbina e podem ser selados”, disse a Siemens em comunicado.

“Encontrar um problema desse tipo não constitui motivo técnico para interromper a operação do gasoduto”, acrescenta. (ANSA).