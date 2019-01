Vazamento em plataforma da Petrobras gera mancha de 31 km no litoral do Rio

Um vazamento em uma plataforma de petróleo da Petrobras derramou 1.400 litros de óleo cru no litoral do Rio de Janeiro. O vazamento teve início na manhã de quarta-feira, 2. Uma mancha de 31 quilômetros se espalhou pelo mar.

O acidente ocorreu em uma plataforma que estava desativada, localizada no campo de Espadarte. O Ibama confirmou a informação ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Segundo o órgão ambiental, uma equipe de avião foi deslocada nesta quinta-feira, 3, até a região para monitorar, por meio de sensores, a extensão do problema.

O Ibama afirmou que a Petrobras já teria controlado o vazamento. Não há ainda informações sobre a quantidade de óleo contida no tanque da plataforma, nem qual seria a causa do rompimento na estrutura, desativada desde o dia 1 de julho do ano passado.

De acordo com o Ibama, a Petrobras comunicou o acidente à Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) na quarta à tarde. Três embarcações de apoio foram deslocadas até a região. O Ibama não soube informar se a mancha foi controlada.