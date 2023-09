Vazamento do Google Pixel 8 mostra grandes atualizações de câmera com Inteligência Artificial

As especificações da câmera do Pixel 8 e um novo vídeo promocional sobre a incorporação da IA no telefone foram divulgados pela 91Mobiles, cortesia da renomada vazadora Kamila Wojciechowska. Essa revelação nos proporciona a primeira visão concreta de como o Google planeja integrar ainda mais a inteligência artificial em seus principais smartphones, conforme reportado pelo 9to5Google.

O Magic Editor, mencionado anteriormente pela empresa no início deste ano como uma adição aos telefones Pixel “selecionados”, representa uma versão amplamente aprimorada do Magic Eraser. Essa ferramenta permite a você reformular qualquer imagem capturada de forma que atenda às suas preferências. Um exemplo disso é demonstrado em um vídeo, no qual alguém tira três fotos de uma família em um carrossel e as mescla em uma única imagem, fazendo com que todos estejam sorrindo e olhando para a câmera simultaneamente.

Além disso, o Magic Editor também possibilita o rearranjo de elementos na imagem, a remoção de objetos do plano de fundo e até mesmo a substituição de um céu de meio-dia por um pôr do sol, alterando assim completamente a atmosfera de iluminação da imagem. Essas funcionalidades são bastante similares ao que o Google havia apresentado inicialmente durante o evento I/O em maio. É interessante notar como isso suscita debates sobre a crescente fronteira entre o que é genuíno e o que não é na fotografia.

O vídeo promocional também introduz novos controles manuais de câmera com a estética de uma DSLR, permitindo ajustes na velocidade do obturador, no ISO e oferecendo um controle deslizante de foco, em contraposição à interface de toque comum nos aplicativos de câmera integrados.

As especificações compartilhadas por Wojciechowska revelam que o Pixel 8 Pro traz um sistema de câmera aprimorado, incluindo uma nova câmera ultralarga com características inovadoras. Quanto ao Pixel 8, ele incorpora uma câmera ultra larga de 48 MP, semelhante à do Pixel 7 Pro, ampliando seu campo de visão de 114 graus para 125,8 e uma camera grande angular de 50 MP.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias