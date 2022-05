Vazamento de rascunho da Suprema Corte aponta mudança no direito ao aborto nos EUA

Um rascunho interno da Suprema Corte dos Estados Unidos, revelado pelo site Politico nesta segunda-feira (2), mostra que o órgão tem a maioria para mudar o entendimento em relação ao aborto. Com isso, a decisão Roe vs Wade, de 1973, seria revertida e diminuiria proteções constituicionais ao direito ao aborto.





O texto, de acordo com o site Politico, foi assinado pelo juiz conservador Samuel Alito no dia 10 de fevereiro e já está circulando pelo tibunal. A Suprema Corte não comentou o vazamento, assim como a Casa Branca. No documento, Alito mostra repudir a decisão da década de 1970, que garantiu o direito constitucional ao aborto nos Estados Unidos.

A publicação ainda afirma que outros quatro juízes conservadores — Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh, Clarence Thomas e Neil Gorsuch — defenderam a posição de Alito, indicado ao cargo em 2006, pelo então presidente George W. Bush.

Outros magistrados, como Sonia Sotomayor, Elena Kagan e Stephen Breyer formam oposição à decisão de Alito. O moderado John Roberts ainda não divulgou para qual lado vai pender na atual decisão.

O vazamento das 98 páginas do rascunho é algo inédito na Suprema Corte dos Estados Unidos. Algumas autoridades políticas americanas já se manifestaram sobre o caso, como Kathy Hochul, governadora de Nova York, que afirmou que a decisão é “um ataque vergonhoso ao direito fundamental de escolha”.