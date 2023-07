Vazamento de petróleo afeta praia turística do Equador

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/07/2023 - 17:05 Compartilhe

Um derramamento de petróleo cobriu parte de uma praia turística na província de Esmeraldas, localizada no noroeste do Equador e na fronteira com a Colômbia, informou a petroleira estatal Petroecuador, nesta quarta-feira (19).

O incidente ocorreu por volta das 04h30, horário local (06h30 no horário de Brasília), “durante o processo de reversão e embalagem do petróleo leve”, disse a Petroecuador em comunicado.

A empresa não especificou a quantidade de óleo derramado na praia de Las Palmas, na cidade de Esmeraldas, capital da província de mesmo nome, onde funciona o Terminal de Balao para embarque de petróleo bruto e também uma refinaria.

Em imagens divulgadas pelas Forças Armadas, observa-se uma longa mancha escura que cobre a areia e chega até ao mar.

Durante uma vistoria por Las Palmas, “calculamos cerca de dois quilômetros de praia afetada, onde podem ser observadas manchas”, disse Alex Benalcázar, diretor do Departamento de Gestão Ambiental do município de Esmeraldas.

Trata-se de uma “catástrofe ambiental”, acrescentou, uma vez que a região é local de nidificação de tartarugas e um dos principais atrativos da província, cujo motor econômico é o turismo.

O município decidiu fechar a entrada da praia.

A Petroecuador informou que mobilizou máquinas para sugar o petróleo e construiu espaços de contenção, como parte de seu plano de contingência.

“As atividades de exportação e o abastecimento de combustível não serão afetados por este incidente”, observou a empresa.

pld/db/dd/yr/ic

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias