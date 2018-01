Vazamento de gás evacua 1,5 mil pessoas em Londres

ROMA, 23 JAN (ANSA) – Pouco mais de 1.450 mil pessoas foram evacuadas de dois estabelecimentos na região de West End, área central de Londres, devido a um vazamento de gás. As pessoas, que estavaM em um local de festas e em um hotel, descreveram uma situação de “caos” no local. Segundo os bombeiros, durante a madrugada de terça-feira (23), por volta de 2h (hora local), foram detectados “grandes níveis de gás natural” na Craven Street, que é uma travessa de uma avenida principal da cidade, a A4 Strand. O vazamento teria sido causado pelo rompimento de um cano. De acordo com a polícia local, a via A4 Strand foi bloqueada, tanto para veículos, como para pedestres. Outras ruas foram fechadas parcialmente, como aNorthumberland – que já foi liberada. Além disso, a estação de trem Charing Cross está fechada. A Companhia de Gás “Cadent” informou que o vazamento foi contido, mas que ainda verifica os prédios pela região. A previsão é que a estação e as vias sejam abertas durante a manhã de quarta-feira (24). (ANSA)