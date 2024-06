Vazamento de gás em mina de carvão deixa 11 mortos no Paquistão

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/06/2024 - 16:08 Para compartilhar:

Um vazamento de gás em uma mina de carvão no sudoeste do Paquistão deixou 11 mortos nesta segunda-feira (3), incluindo nove mineiros, informou uma autoridade local.

“As mortes ocorreram por asfixia após um vazamento de gás”, declarou à AFP Abdul Ghani Baloch, diretor do Departamento de Minas do governo provincial do Baluchistão. Segundo ele, além dos mineiros, morreram um gerente e um empreiteiro.

A mina, explorada pela empresa privada United Coal Company, fica a 40 quilômetros de Quetta, capital da província.

Os acidentes fatais são comuns nas minas do Paquistão, onde as condições de trabalho são perigosas e os padrões de segurança são pouco rigorosos.

Em março, 12 mineiros morreram nesta mesma região devido a uma explosão de gás que causou o colapso de uma mina.

