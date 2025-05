Vaza vídeo de suposta briga entre Lady Gaga e noivo no Rio de Janeiro; confira

Um vídeo atribuído a Lady Gaga e seu noivo, Michael Polansky, em clima de discussão durante passagem pelo Rio de Janeiro vazou nas redes sociais e viralizou na última sexta-feira, 2.

Tudo começou depois que um fã da diva pop gravou imagens dela e do companheiro em um restaurante do Copacabana Palace.

Visivelmente emocionado, o fã começou a gravar a partir de uma janela coberta por uma cortina, na tentativa de flagrar Lady Gaga no restaurante, acompanhada de seu noivo. Durante a gravação, o admirador observa e narra o comportamento do casal.

“Ih, ela está estressada, gente, parece que está brigando com ele”, afirmou. Em seguida, um homem, que seria Polansky, levanta-se da mesa e se retira, o que alimentou a especulação de que o casal estava em uma briga. O fã então questionou: “Olha só, ela está brigando porque a gente está aqui, é isso?”.

Nos Stories seguintes, o fã revelou que, após a gravação, foi abordado por um segurança da cantora. “Ela mandou o segurança dela, e não tinha motivo para isso, sabe? Ele não podia fazer nada, mas ficou ali intimidando”, relatou.

O admirador ainda relatou desapontamento com a suposta atitude da cantora ao enviar seu segurança com o objetivo de intimidá-lo: “Ele não fez nada. Ele foi gentil, estava apenas fazendo o trabalho dele, mas foi mandado para intimidar”.

