Vaticano se oferece como mediador por reféns e civis em Gaza

VATICANO, 13 OUT (ANSA) – O Vaticano disse nesta sexta-feira (13) que está pronto para mediar negociações em favor da libertação dos reféns israelenses mantidos pelo Hamas na Faixa de Gaza e da proteção de civis palestinos.

Em declarações para a imprensa da Santa Sé, o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, disse que essas duas questões “estão no centro das preocupações de todos nós, do Papa e de toda a comunidade internacional”.

“A libertação dos reféns israelenses e a proteção da vida dos inocentes em Gaza são o coração do problema criado com o ataque do Hamas e a resposta do Exército israelense. A Santa Sé está pronta a qualquer mediação necessária, como sempre”, acrescentou o prelado.

Segundo Parolin, “é justo que os reféns sejam entregues imediatamente, e é justo que Israel não coloque em perigo os civis palestinos que vivem em Gaza”. O cardeal ainda pediu uma “paz justa” e baseada na solução de dois Estados e definiu como “desumanos” os ataques liderados pelo Hamas no último fim de semana.

“A Santa Sé expressa condenação total. Além disso, estamos preocupados com os homens, mulheres, crianças e idosos mantidos como reféns em Gaza. Expressamos solidariedade às famílias atingidas, em sua grande maioria judaicas”, declarou.

Por outro lado, afirmou esperar que haja “margem de diálogo” entre Israel e Hamas para “evitar mais derramamento de sangue, como está ocorrendo em Gaza, onde os ataques israelenses fizeram muitas vítimas civis inocentes”. (ANSA).

