VATICANO, 13 OUT (ANSA) – O Vaticano disse nesta sexta-feira (13) que está pronto para mediar negociações em favor da libertação dos reféns israelenses mantidos pelo Hamas na Faixa de Gaza e pela proteção de civis palestinos.

Em declarações para a imprensa da Santa Sé, o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, disse que essas duas questões “estão no centro das preocupações de todos nós, do Papa e de toda a comunidade internacional”. (ANSA).

