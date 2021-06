Vaticano reunirá religiosos e especialistas para discutir o clima

Quarenta representantes de várias religiões e especialistas vão se reunir no dia 4 de outubro no Vaticano para preparar um apelo contra as mudanças climáticas e em favor da biodiversidade por ocasião da cúpula do clima, marcada para novembro em Glasgow, na Escócia.

O encontro, intitulado “Fé e Ciência”, é organizado pelo Reino Unido, Itália e Vaticano, explicou a embaixadora britânica junto à Santa Sé, Sally Axworthy, durante uma apresentação à imprensa.

“É fundamental ter representantes das principais religiões do mundo”, declarou a embaixadora.

A lista dos participantes ainda não foi divulgada, embora o papa Francisco, grande defensor da preservação do planeta, participe “com toda a certeza”, explicou o bispo Paul Gallagher, chefe das relações do Vaticano com os demais Estados.

Seis reuniões preparatórias virtuais, com personalidades religiosas e cientistas, já foram realizadas para preparar o encontro, disse Axworthy.

“Cada líder religioso e científico expressou seus pontos de vista. Houve uma convergência notável”, assegurou a diplomata.

O encontro visa dar “um impulso sem precedentes à cúpula da COP26”, declarou, por sua vez, o embaixador italiano junto à Santa Sé, Pietro Sebastiani.

A Itália, que atualmente preside o G20, programou uma reunião ministerial informal sobre o assunto em Milão (norte da Itália) de 30 de setembro a 2 de outubro.

Ao mesmo tempo, de 28 a 30 de setembro, 400 jovens com entre 15 e 29 anos de 197 países se encontrarão em Milão para desenvolver suas próprias propostas e debater com os ministros no último dia.

Por outro lado, não está descartada a participação do papa Francisco na conferência do clima na cidade escocesa de Glasgow (COP26) marcada para novembro, assim como a do patriarca Bartolomeu I, líder dos ortodoxos, que também foi convidado pelos organizadores.

Prevista inicialmente para novembro de 2020, a conferência foi adiada por conta da pandemia do coronavírus e deve reunir neste ano líderes de 196 países, além de empresas e especialistas.

O pontífice argentino, extremamente sensível ao tema, lançou em maio uma plataforma eclesial para os próximos sete anos dedicada aos temas abordados na encíclica “Laudato si” sobre a defesa do meio ambiente, para lembrar ao mundo “que nosso planeta está doente e ações ecológicas e eco-sustentáveis são urgentemente necessárias”.

Nessa ocasião, Francisco voltou a denunciar a exploração descontrolada da natureza e as suas consequências para as gerações futuras.

