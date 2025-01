Vaticano recoloca menino Jesus em presépio sem lenço palestino

CIDADE DO VATICANO, 4 JAN (ANSA) – O Vaticano recolocou neste sábado (4) a figura que representa o menino Jesus no presépio exibido na Sala Paulo VI, palco das audiências gerais do papa Francisco nos meses de frio, mas desta vez sem o keffiyeh, lenço símbolo da resistência palestina.

A imagem havia sido retirada após fotos do Pontífice diante da montagem tão marcante para a causa palestina incomodarem a comunidade judaica.

A obra “atualizada” foi vista após a Sala Paulo VI ter sido aberta ao público pela primeira vez desde o último dia 25 de dezembro. Tradicionalmente, o menino Jesus é devolvido ao presépio na noite de Natal.

O presépio foi doado por artistas de Belém e causou muita controvérsia devido ao fato de o menino Jesus estar deitado em um keffiyeh. Depois, a estátua foi removida. Na ocasião, a assessoria de imprensa do Vaticano esclareceu que o lenço havia sido adicionado de última hora pelo curador.

O artista palestino Taisir Hasbun, curador do presépio, disse que o projeto era uma “ocasião para os cidadãos de Belém [terra natal de Cristo] serem ouvidos”. Hoje, no entanto, o menino Jesus está deitado sobre palha.

Francisco tem feito recorrentes apelos em defesa da paz no Oriente Médio e, em um livro publicado recentemente, pediu investigações “cuidadosas” para apurar se a guerra na Faixa de Gaza pode se configurar como “genocídio”. (ANSA).