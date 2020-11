Vaticano publica relatório sobre ex-cardeal expulso por abusos

CIDADE DO VATICANO, 10 NOV (ANSA) – O Vaticano divulgou nesta terça-feira (10) o aguardado relatório sobre o ex-cardeal americano Theodore McCarrick, expulso da Igreja Católica pelo papa Francisco em 2019 por abusos sexuais de menores.

No documento, que fez uma análise dos anos de 1930 a 2017 e demorou dois anos para ser redigido, a Santa Sé ressalta que as promoções dadas ao religioso durante sua vida ocorreram porque o Vaticano “não sabia de seus abusos ou ainda, em particular, agiu com bases em informações parciais e incompletas”.

McCarrick foi expulso pelo papa Francisco por conta dos abusos de menores de idades, mas o religioso também é acusado de abusos contra seminaristas. No entanto, durante a sua longa vida dentro da Igreja Católica, o norte-americano foi promovido pelo papa Paulo VI como bispo-auxiliar de Nova York (1977) e pelo papa João Paulo II em três ocasiões: como bispo de Metuchen (1981), arcebispo metropolitano de Newark (1986) e arcebispo metropolitano de Washington (2000). No ano seguinte, ele se tornou cardeal.

O relatório pedido por Francisco tem 400 páginas e se baseia em uma grande quantidade de documentos de vários dicastérios da Cúria Romana e da Nunciatura de Washington. Além disso, conta com 90 entrevistas de testemunhas, recolhidas entre maio de 2019 e outubro de 2020, “com durações de uma a 30 horas”, informa o Vaticano.

Entre os ouvidos, estão cardeais e bispos norte-americanos, funcionários da Conferência Episcopal dos Estados Unidos, ex-seminaristas e sacerdotes de diversas dioceses e vários ex-secretários de McCarrick.

O texto, porém, não afronta as questões de culpabilidade do ex-cardeal para o direito canônico porque ela já foi definida pelo processo feito pela Congregação para a Doutrina da Fé, que retirou os direitos canônicos do então cardeal.

Ainda conforme o documento, foram ouvidas “numerosas pessoas que tiveram contatos físicos direitos com ele”, nos quais, as longas entrevistas “muito emotivas” foram descritos “uma gama de comportamentos que compreendem abusos ou agressões sexuais, atividades sexuais não desejadas, contatos físicos íntimos e compartilhamento da mesma cama sem contatos físicos”. Também foram constatados casos de “abuso de poder e de autoridade cometidos por McCarrick”.

Ao longo de todas as 400 páginas, os investigadores alertam diversas vezes que o conteúdo “pode causar traumas e devem ser lidos com cautela” por “leitores que sofreram abusos ou moléstias sexuais”.

O relatório também examinou as atividades internacionais do ex-cardeal por cinco décadas, incluindo as viagens por conta das instituições e entes de beneficência e também no Departamento de Estado dos EUA, a “soft diplomacia” em nome da Santa Sé. O texto cita que a “admirada habilidade” na arrecadação e levantamento de fundos “não foi determinante na tomada das decisões mais importantes que lhe interessavam, incluindo a sua nomeação em Washington em 2000”.

“As investigações não comprovaram que as doações feitas habitualmente por McCarrick nunca influenciaram as decisões significativas tomadas pela Santa Sé sobre ele”, dizem os investigadores.

Analisando o processo da decisão de promoção de McCarrick em 1977 até a acusação de 2017, de que o então religioso havia abusado de um menor de idade no início dos anos 1990, “não escondendo omissões e subavaliações, nem escolhas que depois revelaram-se erradas”, se evocam as “calorosas recomendações” de sua conta para as nomeações como auxiliar de Nova York, então bispo em Metuchen e depois para arcebispo em Newark, sem que emergissem “informações críveis que sugeriam uma conduta imprópria de sua parte”.

No entanto, o relatório reconhece que a nomeação para o cargo em Washington, em 2000, e sua nomeação como cardeal, em 2001, são muito mais complexas porque já haviam surgido acusações de atividades sexuais com um padre, cartas anônimas sobre pedofilia com seus “sobrinhos”, o compartilhamento de cama com jovens adultos em residências de bispos e com seminaristas na casa de férias em Nova Jersey.

As acusações foram reafirmadas em uma carta do cardeal de Nova York, John O’Connor, ao núncio apostólico em outubro de 1999 e comunicadas ao então papa João Paulo II. O qual, depois de uma escolha inicial de não mover McCarrick de Newark, entre agosto e setembro de 2000, muda de ideia e, em novembro daquele ano, muda de ideia e o nomeia para a arquidiocese da capital dos EUA.

A “mudança de rota” de Karol Wojtyla, informa o relatório, foi realizada porque o núncio Gabriel Montalvo falou com quatro bispos de Nova Jersey que não confirmaram com certeza “uma conduta sexual violenta” do então representante da Igreja. Ainda à época, McCarrick enviou uma carta para o secretário pessoal do Papa, cardeal Stanislaw Dziwisz, dizendo que nunca teve as relações sexuais citadas nem ter cometido nenhum tipo de abuso.

Pouco após sua nomeação, o papa Bento XVI prolongou por mais dois anos o mandato de McCarrick em Washington, por considerar “um sucesso” a gestão do religioso. Mas, com base em novos detalhes acusatórios, no fim de 2005, a Santa Sé mudou drasticamente sua orientação, pedindo que McCarrick pedisse uma demissão “espontânea” depois da Páscoa de 2006.

Nos dois anos sucessivos, que constam no memorando do monsenhor Carlo Maria Viganò, que trabalhava na Secretaria de Estado, há o compartilhamento das preocupações com o cardeal Tarcisio Bertone e seu substituto, Leonardo Sandri, sem que o papa Joseph Ratzinger escolha depois a via do processo canônico (não há ainda provas de abuso de menores). Há apenas a indicação para McCarrick “manter um perfil mais retirado e reduzir suas viagens ao mínimo”.

Com o papa Francisco, McCarrick já está aposentado e em idade avançada, e as “precedentes indicações” não são revogadas, nem modificada. O religioso continua com suas obras humanitárias e de caridade, sem agir como agente diplomático da Santa Sé. Raras são as ocasiões em que o assunto é tocado, segundo afirmação de Viganò em 2018, que diz ainda que comentou sobre o caso com Jorge Mario Bergoglio em junho e outubro de 2013. “Nenhum documento apoia o testemunho de Viganò, e as provas sobre o que disse estão sendo objeto de ampla disputa”, diz o texto.

Até que, em junho de 2017, a arquidiocese de Nova York recebe a primeira denúncia de abuso sexual de menor no início dos anos 1990, que uma vez considerada crível por Francisco, levou o Pontífice a impor a renúncia a McCarrick e ao processo canônico, condenando-o a perder todos os direitos canônicos.

– Manifestações: O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, afirmou que a publicação foi feita com “dor por todas as feridas que o caso provocou nas vítimas, em seus familiares, à Igreja nos Estados Unidos e à Igreja universal”.

“Como fez o Papa, eu também pude ver os testemunhos das vítimas contidas nas atas em que o relatório foi baseado e que estão depositadas nos arquivos da Santa Sé. A contribuição deles foi fundamental”, disse Parolin lembrando da carta escrita por Jorge Mario Bergoglio em 2018 sobre os abusos de menores.

“Com vergonha e arrependimento, como comunidade eclesial, admitimos que não soubemos ficar onde deveríamos ficar, que não agimos a tempo reconhecendo a dimensão e a gravidade do dano que estava causando em tantas vidas”, pontuou.

“Nenhum procedimento, nem o mais perfeito, está ausente de erros porque envolve as consciências e as decisões de homens e mulheres. Mas, o relatório terá efeitos também nisso: colocar todos aqueles que foram envolvidos em tais escolhas mais o peso de suas próprias decisões ou omissões. São páginas que nos causam uma profunda reflexão e a nos questionar o que podemos fazer a mais no futuro, aprendendo com as dolorosas experiências do passado”, concluiu Parolin.

Em nota, o escritório de advocacia Anderson Associates, que há 20 anos defende vítimas de abusos sexuais de religiosos, afirmou que a publicação do relatório “é o resultado direto das denúncias dos sobreviventes e vítimas que transformaram a sombra em luz, a luz em calor, o calor em pressão e a pressão em mudança”. (ANSA).

