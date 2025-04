Vaticano publica foto do papa Francisco ao lado de Charles e Camilla

O Vaticano publicou nesta quinta-feira, 10, uma foto do papa Francisco no momento em que recebeu, na quarta, 9, em audiência privada, o rei britânico Charles e a rainha Camilla, que estão em uma visita de Estado à Itália.

O encontro havia sido inicialmente cancelado devido à condição de saúde do pontífice argentino de 88 anos, que se recupera de uma pneumonia dupla.

“O papa Francisco recebeu em audiência privada Suas Majestades o rei Charles e a rainha Camilla ao meio-dia de quarta-feira”, afirmou o Vaticano em um comunicado.

“Durante o encontro, o papa expressou os melhores votos a Suas Majestades por ocasião de seu aniversário de casamento, e desejou uma rápida recuperação a Charles III”, que está em tratamento contra o câncer.

Um porta-voz do Palácio de Buckingham disse que “Suas Majestades ficaram felizes que o Papa estivesse bem o suficiente para recebê-los – e por terem a oportunidade de compartilhar seus melhores desejos pessoalmente”.

O rei britânico está há mais de um ano em tratamento por um câncer cuja natureza não foi revelada. Após sofrer os “efeitos colaterais” de seu tratamento, o monarca de 76 anos foi hospitalizado brevemente em 27 de março e permaneceu em repouso por alguns dias, antes de retomar seus compromissos em 1º de abril.

O pontífice Jorge Mario Bergoglio passou mais de cinco semanas no hospital Gemelli, de Roma para tratar uma pneumonia dupla.

Convalescente desde seu retorno ao Vaticano em 23 de março, ele continua debilitado pela doença e reduziu drasticamente suas atividades.

Charles III, governador supremo da Igreja Anglicana da Inglaterra, tinha uma visita programada ao pontífice na terça-feira, mas o encontro foi cancelado por “comum acordo” com a Santa Sé devido à saúde do papa, informou o Palácio de Buckingham no final de março.