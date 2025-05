Vaticano publica cartas inéditas de papa Francisco em revista

VATICANO, 15 MAI (ANSA) – A edição de maio da “Piazza San Pietro”, revista do Vaticano dirigida pelo padre Enzo Fortunato, é dedicada ao pontificado do papa Francisco, falecido em 21 de abril, com a divulgação de duas de suas cartas inéditas.

Além de relembrar os destaques dos 12 anos de pontificado de Jorge Bergoglio, que tinha uma coluna na qual respondia às cartas dos leitores, a publicação disponibilizará dois textos inéditos nos quais o Santo Padre aborda sobre seu estado de saúde e destaca, de modo geral, as necessidades de conciliar a família e o trabalho.

Na primeira carta, ele fala sobre a doença: “É uma das provas mais difíceis e duras da vida, na qual sentimos com as mãos o quanto somos frágeis. E, no entanto, a fragilidade é sempre uma oportunidade para amar”, escreveu Francisco em resposta à correspondência de Anna Maria.

Já sobre família e a necessidade de conciliar trabalho e tempo, Bergoglio destacou que “existem ferramentas, projetos, propostas práticas para alcançar tudo isso, usando, por exemplo, até mesmo, quando possível, o trabalho inteligente”.

O argentino reiterou ainda que, “para uma criança, o direito de brincar com seus pais também é fundamental”.

A redação da revista “Piazza San Pietro” informou também que na próxima edição, a de junho, serão publicadas as duas últimas respostas assinadas por Francisco, “que chegaram à redação durante a Semana Santa, por meio de seu secretário”.

“Acreditamos que seja uma bela maneira de homenagear seu pontificado feito de proximidade com todos”, concluiu a nota.

