Vaticano pede que escalada de conflito no Líbano seja evitada

ROMA, 28 SET (ANSA) – O secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, pediu neste sábado (28) em seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), em Nova York, que a escalada do conflito no Líbano seja evitada.

Parolin afirmou que a atual situação em Beirute está preocupando a Santa Sé e não descartou que o “aumento contínuo” das hostilidades entre o grupo xiita Hezbollah e o Exército de Israel possa causar um “impacto considerável” na região.

“A Santa Sé pede para que todas as partes envolvidas possam aderir aos princípios do direito internacional e que parem a escalada até alcançarmos um cessar-fogo. As partes devem abandonar todas as formas de violência, coerção e ações unilaterais”, disse.

O cardeal apontou que o Vaticano segue preocupado com a instabilidade no Oriente Médio, mas sublinhou que a resposta militar israelense “levanta muitas questões sobre sua proporcionalidade”.

“A Santa Sé está profundamente entristecida porque neste momento particular assistimos a um aumento preocupante no número de conflitos em todo o mundo e na gravidade da sua violência, bem como da grande quantidade de destruição”, concluiu. (ANSA).