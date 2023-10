Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/10/2023 - 11:01 Compartilhe

VATICANO, 14 OUT (ANSA) – O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, telefonou neste sábado (14) para o primeiro-ministro da Palestina, Mohammad Shtayyeh, para expressar “pesar pelo que está acontecendo em Gaza”.

O religioso ressaltou o que já havia expressado a todas as partes envolvidas ontem: “civis, hospitais e locais de culto não devem ser envolvidos no conflito”, relatou a Secretaria de Estado do Vaticano. (ANSA).

