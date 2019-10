Vaticano nega que está à beira da falência

O Vaticano não está à beira da falência, como aponta um livro publicado esta semana, declararam nesta terça-feira o cardeal hondurenho Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga e o responsável pelo patrimônio da Santa Sé, bispo Nunzio Galantino.

“Dizer que o Vaticano está em risco de falência é falso”, assegurou o cardeal, questionado sobre a tese que aparece em um livro publicado pelo jornalista italiano Gianluigi Nuzzi.

Rodríguez Maradiaga faz parte do grupo de seis cardeais que aconselham o papa Francisco nas reformas econômicas da Cúria, o governo central.

“Parece-me que o que está em andamento é uma estratégia para desacreditar o papa”, disse o cardeal, em entrevista publicada nesta terça-feira pelo jornal italiano La Repubblica.

“Querem atacar o pontificado: primeiro retratando a igreja como uma instituição cheia de pedófilos e depois acusando-a de ser negligente com seu sistema econômico. Mas não é assim”, acrescentou o cardeal.

O livro de Nuzzi, baseado na análise interna das contas do Vaticano, argumenta que o Vaticano está prestes a falir e que as reformas do papa para limpar suas contas são insuficientes.

O jornalista, conhecido por ser o autor de livros escandalosos sobre o Vaticano, incluindo “Via Crucis” e “Sua Santidade”, com as cartas vazadas pelo mordomo de Bento XVI, foi julgado e absolvido pelo Vaticano em 2016 por esses vazamentos.

Para o presidente da Administração do Patrimônio da Sé Apostólica, APSA, bispo Galantino, entrevistado pelo jornal católico italiano Avvenire, “não há colapso ou inadimplência” no Vaticano.

“É necessário revisar as despesas. E é isso que estamos fazendo. Posso provar isso com números”, disse o bispo, que acredita se tratar de uma “sabotagem obstinada” contra a linha do pontificado do papa Francisco.